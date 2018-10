L'un des grands enjeux de ces communales était de voir sir la N-VA de Bart de Wever allait confirmer la percée réalisée en 2012. Le ténor des indépendantistes s'était montré prudent, en affirmant régulièrement qu'on ne passe par si facilement de « la rue de la loi » à « la rue du village ». Les résultats entérinés à 21h00 montrent que la N-VA, effectivement, ne connaît pas le raz-de-marée attendu, et recule même à Anvers, et semble rester derrière le CD&V en Flandre, dont l'ancrage local est connu. Le CD&V de Kris Peeters et Wouter Beke semble même en position de rester en lice dans 200 à 250 communes (!), contre une bonne centaine à la N-VA (situation en 2012) pour jouer un rôle dans une majorité communale. Cela étant, si Anvers n'avait encore livré tous ses résultats en périphérie - on sait que la bataille entre le CD&V de Kris Peeters et la N-VA de Bart de Wever sera prédominante, symbolique - , les ténors flamands de la N-VA ont plutôt bien presté : Zuhal Demir, secrétaire d’État (lutte contre la pauvreté, entre autres) a progressé de 10 % à Genk entre 2012 et 2018 (à plus de 27%). Le Vice-Premier et ministre de l'intérieur Jan Jambon fait aussi très bien à Braaschaat (près d'Anvers), puisque le score de la liste N-VA passe de 40 à 44 % selon les premiers résultats. Quant à Theo Francken, secrétaire d'Etat à la politique d'asile, il a très bien presté à Lubbeek, la liste N-VA passant de 24 à 34 %.

Bref, malgré des résultats de bonne tenue, les nationalistes n'ont semble-t-il pas réussi à devenir le deuxième parti local, devant le VLD, et à se rapprocher significativement des chrétiens démocrates du CD&V. Pour preuve de ce match entre les deux formations, le CD&V et la N-VA semblaient se partager dimanche la victoire pour les élections provinciales dans les cinq provinces flamandes après dépouillement de deux tiers des bureaux de vote ! A confirmer évidemment, surtout à la lumière des résultats à Anvers (même si d'après VTM, le score de Bart de Wever en voix de préférence serait important). Vers 20h45, 9 bureaux sur 9 étaient dépouillés à Anvers, et la N-VA reste largement en tête à 35,3% (contre 37,7 % en 2012), Groen suivant à plus de 18%.Ce qui signifie que la "suédoise" pourrait être reconduite. Avec 28 sièges sur 55! Kris Peeters, grand perdant de cette bataille, a reconnu la défaite. "Nous avons travaillé dur, nous nous sommes battus durement. Si l'on compare ces résultats aux sondages de 2011, alors on est en net progrès. On peut toujours faire mieux, mais on n'a pas fait moins." Ayant jugé avant l'élection pouvoir être bourgmestre avec 5% des voix à peine (grâce à une large coalition), M. Peeters a reconnu dimanche soir qu'il n'en serait finalement rien. "Nous devons reconnaître que c'était un peu irréaliste...", a-t-il concédé. Malgré ces résultats mitigés, M. Peeters estime que le CD&V sera malgré tout dans les discussions pour former une nouvelle coalition dans la ville portuaire.

Enfin, un autre des gros enjeux résidait dans la tenue des socialistes du sp.a de John Crombez, en indélicatesse avec son poste de président de parti. Ici aussi, malgré quelques pertes de sièges significatives, les socialistes flamands gardent un ancrage local fort et parviennent à garder quelques bastions importants, comme Leuven et Ostende. Groen, en revanche, a le vent en poupe, mais dans une moindre mesure que sur Bruxelles, où Ecolo semble faire une percée significative. S'exprimant au micro de la VRT, le député Groen Kristof Calvo n'osait pas encore se réjouir, mais estimait que "Groen était dorénavant bien ancré sur le plan local et que c'était de bonne perspective pour les fédérales de 2019". Selon la présidente Meyrem Almaci, Groen a tout de même actuellement (21h00) plus de 50% de conseillers communaux qu'en 2012.

Quant au VLD, il semble maintenir lui aussi un ancrage fort. La présidente de l'Open Vld, Gwendolyn Rutten, s'est déclarée dimanche soir satisfaite des résultats des élections communales tenues dans les communes de Flandre, en évoquant une accélération pour les bleus (la couleur des libéraux flamands). "Nous voyons que tous les bourgmestres bleus s'en sortent remarquablement bien. Nous sommes récompensés pour tout ce que faisons", a-t-elle affirmé à la radio-télévision flamande publique VRT. Mme Rutten s'est notamment réjouie des bons résultats enregistrés par les bourgmestres Open Vld de Malines et de Staden, Bart Somers et Francesco Vanderjeugd.