Le ministère public ne peut plus fournir de chiffres fiables sur les affaires pénales en cours, à cause de problèmes informatiques, rapporte De Tijd mercredi. Les derniers chiffres datent ainsi de 2015. Chaque année, le ministère public produit des statistiques sur les affaires pénales. Mais ce n'est plus le cas depuis deux ans.

La raison: des problèmes informatiques récurrents. Le ministère public dans son intégralité a en effet dû passer d'un ancien système informatique à un nouveau, qui doit faire face à des difficultés inattendues et des ralentissements.