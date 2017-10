Selon la RTBF, l'ex-administratrice-déléguée du Samusocial Pascale Peraïta entend faire son retour en tant que directrice au Samusocial à la fin de la semaine.

L'ex-présidente du CPAS de la Ville de Bruxelles, poussée à la démission par les remous provoqués par l'attribution de jetons de présence au sein de l'asbl, a réitéré sa volonté au nouveau conseil d'administration de mettre fin à son congé sans solde en tant que directrice et de revenir, à ce titre, au sein de l'ASBL dès ce vendredi. M. Peraïta avait bénéficié d'un congé sans solde, en tant que directrice, à la fin de l'année 2013, lors de son accession à la présidence du CPAS de la Ville de Bruxelles.

Dans une lettre envoyée aux dirigeants de l'ASBL le 1er septembre dernier, son avocat avait déjà fait part de l'intention de sa cliente de reprendre cette fonction, sitôt sa démission d'administratrice effective, ce qui est le cas depuis mardi. Le congé pour maladie de Mme Peraïta arrive à échéance jeudi.

Contacté par la RTBF, l'avocat de Pascale Peraïta a confirmé l'intention de sa cliente "de se présenter ce vendredi pour assumer pleinement sa fonction de directrice du Samusocial. Madame Peraïta considère être apte à exercer sa fonction le plus sereinement possible", a-t-il dit.

La volonté unanime du landerneau politique bruxellois est d'empêcher l'ex-présidente du CPAS de la Ville d'encore exercer une fonction dirigeante au Samusocial. En l'état juridique actuel du dossier, Mme Peraïta pourrait prétendre à une indemnité de préavis en cas de licenciement.

Un retour "choquant et inenvisageable" selon le MR

"Le retour de Pascale Peraïta reste choquant et inenvisageable", réagissent conjointement les députés MR Vincent De Wolf et Viviane Teitelbaum. "Il ne fait nul doute que Pascale Peraïta a gravement porté atteinte à l’image de l’institution d’aide aux personnes sans-abri, laquelle tente, tant bien que mal, de tourner la page et de préparer sereinement le prochain accueil hivernal", estiment les deux membres de la Commission d’enquête sur le scandale du Samusocial.

Dans un communiqué, le MR rappelle qu'en septembre dernier, Vincent De Wolf avait appelé le gouvernement bruxellois à initier toute procédure juridique afin d’éviter un retour de Pascale Peraïta au Samusocial, d’une part, et d’éviter le paiement de toute indemnité de rupture, d’autre part. Aujourd’hui, les deux députés MR disent comprendre qu’aucune solution n’apparaisse avoir été dégagée afin de parvenir à cet objectif. « Une étude juridique a-t-elle été commandée par le Collège réuni ou par la direction du Samusocial ? » et « Quel est le mandat donné au nouveau Conseil d’administration du Samusocial ? », s’interrogent-ils.

"Paradoxal" selon DéFi

Pour Emmanuel De Bock, chef de groupe DéFI au parlement bruxellois et Michel Colson, député DéFI, il serait paradoxal que madame Peraïta puisse reprendre ses fonctions au Samusocial sans autre contestation. Le parti présidé par Olivier Maingain invite les dirigeants actuels du Samusocial à prendre les mesures qui s’imposent pour que madame Peraïta ne puisse exercer à nouveau cette fonction de directrice. En effet, elle n’offre, selon DéFI , pas les garanties de crédibilité et d’éthique, vu ses agissements graves au Samusocial.

Le PS et Ecolo réagissent aussi

Au nom du PS dont Mme Peraïta avait été exclue en juin dernier, le député Ridouane Chaïd a demandé une réunion en urgence du nouveau CA du Samusocial, constitué mardi, afin de "prendre une décision donnant un signal clair allant vers le changement voulu, en faveur du Samusocial et de ses travailleurs".

"Ni l'affairisme, ni le cynisme ne peuvent gagner, encore moins dans cette affaire", a renchéri Alain Maron (Ecolo). Au yeux de l'élu écologiste, pour l'intérêt de la politique d'aide aux sans-abri, il est important que l'ex-présidente du CPAS de la Ville de Bruxelles ne réintègre pas ses fonctions de directrice, sous peine de discréditer encore plus l'institution et ses missions. Légalement, tout doit être mis en oeuvre "pour qu'elle ne puisse prétendre à des indemnités, sous peine, là encore de mettre à mal le Samusocial, qui sera bien en peine de les financer", a-t-il ajouté.





Face à un voeu de retour frôlant l'indécence, un avocat a été désigné par le CA

Les nouveaux administrateurs de l'asbl Samusocial ont désigné, mardi soir, dès leur installation, un nouvel avocat spécialiste du droit social, chargé du dossier du contrat liant Mme Peraïta au Samusocial. Celui-ci a immédiatement contacté l'avocat qui représente les intérêts de Mme Peraïta, a fait savoir mercredi la ministre en charge de l'Aide aux Personnes Céline Fremault (cdH). La ministre a par ailleurs jugé "inadmissible, après tout ce qui s'est passé au cours des derniers mois, que Pascale Peraïta n'ait pas la lucidité de se tenir à distance d'un organisme dont la Région gère la transition". D'après la ministre, le cas de l'ancienne directrice fait actuellement l'objet d'échange de courriers des conseils des deux parties. Ces échanges sont couverts par le principe de confidentialité.

A ce propos, le député Ecolo Alain Maron a une nouvelle fois exhibé mercredi une copie de la convention portant sur la mise en congé sans solde, en 2013, pour une durée indéterminée, de la directrice du Samusocial. Il apparaît que cette convention a été co-signée le 16 décembre 2012 par Mme Peraïta, directrice générale, et par Gregory Polus, directeur de la coordination.

Par ailleurs, Céline Fremault a jugé "regrettable, sur le plan moral et à titre personnel, que Pascale Peraïta continue à vouloir prendre toute une institution et ses travailleurs en otages... La seule question qui mérite toute notre énergie est la sortie de la rue des sans-abris et leur accompagnement pour une réinsertion rapide et efficace. Vouloir se maintenir à tout prix dans ce contexte frôle l'indécence", a encore dit la ministre.