Belgique Mohamed Abrini, également surnommé pendant un temps "l'homme au chapeau", avait été aperçu sur les images de vidéosurveillance de l'aéroport de Bruxelles, le 22 mars 2016, jour des attaques terroristes qui ont plongé Bruxelles dans l'horreur.

Traqué par la police pendant 18 jours, il sera finalement appréhendé à Anderlecht, le 8 avril. Nous en savons désormais davantage sur ce que le terroriste a fait durant ce laps de temps. D'après nos confrères de la RTBF, "l'homme au chapeau" était à Molenbeek, dans la commune qui l'a vu grandir le soir du 31 mars, soit 9 jours seulement après les attentats de Bruxelles.

On apprend notamment que Mohamed Abrini est passé par un phone shop molenbeekois à 22h28 afin de prendre contact avec son ancienne compagne qui ne lui répondra pas. Moins d'une heure plus tard, à 23h21, l'homme se retrouve dans un square, casquette vissée sur le crâne et écharpe enroulée autour du cou. Il demande alors à une connaissance de passer un coup de fil à cette même personne qu'il n'était pas parvenu à joindre un peu plus tôt. Cette fois-ci, l'interlocutrice décroche et Mohamed Abrini lui donne rendez-vous "dans 10 minutes au parking en face de l'institut des Arts et Métiers", en utilisant un nom de code particulier "Jempen".

Comme le révèlent toujours nos confrères de la RTBF, la jeune femme comprend directement de qui il s'agit comme elle l'a expliqué lors de son audition au cours de l'enquête. "Jempen est un petit nom que nous utilisons uniquement Mohammed Abrini et moi et que personne d'autre ne connaissait auparavant."

Ils se retrouvent finalement dans la voiture de l'ex-compagne. Cette dernière lui demandera rapidement ce qui l'a motivé à réaliser un tel acte. "Je lui ai demandé pourquoi il avait fait cela. J'ai aussi insisté à plusieurs reprises pour qu'il se rende. Il ne m'a pas répondu." Après quelques minutes, Mohamed Abrini ressort du véhicule et poursuit sa route à pied.

Il ignorait cependant que le téléphone de son ancienne compagne faisait l'objet d'une surveillance par les services antiterroristes. Cette erreur de "l'homme au chapeau" permettra son arrestation 8 jours plus tard.