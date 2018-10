La FGTB part à l’offensive sur tous les fronts. D’un côté, elle relance des actions contre la politique du gouvernement fédéral (lire ci-contre). De l’autre, elle avance ses revendications pour le prochain accord interprofessionnel (AIP).

Le comité fédéral du syndicat socialiste a en effet adopté vendredi son cahier de revendications en vue de la négociation de l’AIP 2019-2020. Les discussions entre employeurs et syndicats devraient débuter courant décembre.

Ce cahier n’est pas définitif. Il doit encore être discuté avec les autres organisations syndicales. Au bout du compte, le front commun viendra avec un seul cahier. N’empêche, le ton est donné.

Un salaire minimum de 14 €/heure

Traditionnellement, cet AIP détermine les augmentations de salaires qui pourront avoir lieu durant les deux années suivant l’AIP. Ces dernières années, les augmentations ont été très cadenassées, en raison du saut d’index, du gel des salaires et du durcissement de la loi de 1996 sur la compétitivité des entreprises, décidés par le gouvernement Michel. Sans surprise, la FGTB veut un changement de direction et réclame "une solide marge pour des augmentations salariales", ainsi qu’une augmentation phasée du salaire minimum brut vers 14 euros de l’heure (2 300 euros par mois).

Le syndicat socialiste avance également des exigences en matière de pensions, de services publics, de fins de carrière et de qualité de l’emploi. Sur ce dernier point, on retiendra que la FGTB veut notamment mettre la réduction collective du temps de travail (RTT) sur la table de l’AIP. Elle demande un débat de fond sur la redistribution du travail et la RTT, surtout eu égard à la robotisation et à la digitalisation en plein développement.

Un cadre favorable

Le syndicat socialiste ne réclame certes pas la semaine des 30, des 32 ou des 34 heures généralisée pour tout le monde et dans toutes les entreprises, mais demande un cadre général permettant de favoriser, au niveau sectoriel et de l’entreprise, des négociations sur une nouvelle réduction du temps de travail, sans perte de salaire. Sans doute de quoi cabrer le banc patronal à l’entame des discussions.