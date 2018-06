Ce vendredi, la caisse d’allocations familiales de l’UCM change de nom : ce sera Camille. Derrière les fusions des caisses, il y a des enjeux importants. Pour les familles et les caisses !

La sixième réforme de l’Etat a organisé une série de transferts, singulièrement sur les plans fiscal et budgétaire, en faveur des entités fédérées. Elle a également, et c’était plus inattendu, touché au système d’allocations familiales. Depuis 2011, on sait que les législations en la matière seront régionalisées et que l’horizon initialement prévu pour le changement était fixé à 2020. Un des plus gros pans de la sécurité sociale se voyait ainsi défédéralisé. Les enjeux sont énormes, et les questions restent nombreuses pour les familles. Au-delà des changements pratiques pour les familles, des bouleversements vont aussi avoir lieu au niveau des caisses d’allocations de chômage. Des fusions ont eu lieu, des changements de noms vont être opérés… Dès ce vendredi, par exemple, la caisse de l’Union des classes moyennes (UCM) s’appellera Camille. Tour d’horizon en trois questions.

1. En quoi consiste le nouveau système d’allocations ?

2. Quelle conséquence aura le changement pour les familles ?

3. Qui va s’occuper de quoi au niveau des caisses familiales ?

(...)