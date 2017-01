Parlementaire Ecolo, Philippe Henry le reconnaît lui-même, l’accès démocratique à l’enseignement supérieur est un de ses grands chevaux de bataille. "En 1994 et 1995, lorsque j’étais président de la Fef, la Fédération des étudiants francophones, nous nous étions déjà battus pour cette cause. C’est un peu elle qui a fondé mon engagement politique. Mais si ce combat a plus de vingt ans, il est plus qu’urgent de le poursuivre aujourd’hui."

Si Philippe Henry le relance, c’est d’abord au vu du contexte sociétal. L’accroissement de la numérisation du monde va faire disparaître énormément d’emplois automatisables, explique-t-il. "Seules les fonctions qui nécessitent de la créativité vont pouvoir tenir le coup. Et la plupart de ces fonctions demandent de suivre un cursus dans l’enseignement supérieur. Je ne dis pas que tout le monde devra obligatoirement passer par l’enseignement supérieur, mais il est nécessaire de prendre en compte cette perspective et de garantir un maximum d’équité."

(...)