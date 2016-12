Si Elke Sleurs (N-VA) pensait avoir hérité d’un département peinard, elle s’est bien trompée… Depuis qu’elle est devenue, en 2014, secrétaire d’Etat à la Politique scientifique, elle est tombée sur quelques cas coriaces. Il y a Alain Hubert, l’explorateur polaire qui s’est engagé dans un bras de fer avec l’Etat pour mener les missions en Antarctique. Il y a aussi Michel Draguet, le directeur général des musées royaux des Beaux-Arts de Belgique : il vient de déposer une plainte au pénal contre Elke Sleurs pour harcèlement et coalition de fonctionnaires.

Toutefois, l’opposant qui lui donne le plus de fil à retordre, c’est Philippe Mettens (PS), l’ex-patron de l’administration de la Politique scientifique, éjecté de son poste par le gouvernement fédéral en 2015 et, par ailleurs, bourgmestre de Flobecq. A la suite de son éviction de Belspo, il avait lancé plusieurs salves de recours contre la secrétaire d’Etat. Les derniers en date visaient la désignation provisoire de son successeur ad interim, René Delcourt. Le Conseil d’Etat lui avait alors donné raison et annulé l’arrêté ministériel désignant son successeur temporaire.

Mais, voilà, durant l’été 2016, René Delcourt a été nommé à titre définitif par le gouvernement. Il est resté en place à la tête de Belspo depuis lors. Philippe Mettens avait introduit, à titre conservatoire, un nouveau recours en annulation contre cette désignation définitive.

Agir avant la fin de Belspo

Et voilà qu’il vient, en outre, de déposer la semaine dernière un recours en suspension de cette même nomination. Avec cette procédure, plus rapide que celle de l’annulation, il veut éviter que le Conseil d’Etat ne se prononce trop tard. En effet, le gouvernement fédéral s’est accordé sur le principe de la suppression de Belspo et la réorganisation de la Politique scientifique. Une fois Belspo supprimée dans les faits, un arrêt sur Delcourt n’aurait plus beaucoup de sens…