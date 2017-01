Les internautes s’affolent. Un groupe Facebook secret et particulièrement ignoble vient d’être révélé. Son nom : Babylone 2.0. Le principe du groupe qui compte plus de 52.000 membres est de publier sur la page des photos ou des vidéos de conquêtes dénudées après un rapport sexuel pour en faire “profiter” l’ensemble de la communauté.

Sur le groupe, les membres y présentent leur “pêche personnelle certifiée”, slogan de leur communauté, comprenez par là leurs conquêtes, leurs copines ou peut-être même leur femme (qui sait).

Mais ce qui est encore plus choquant, c’est que ces images ou vidéos ont été prises à l’insu de ces femmes, présentées sur internet, aux yeux de milliers de pervers, comme de vulgaires morceaux de viande.

Des membres risquent la prison

Ces hommes y présentent donc leur “tableau de chasse” et n’hésitent pas à légender leurs publications. Sous l’une d’entre elles, présentant une femme nue de dos, on peut lire: “C’est très loin de l’avion de chasse qu’on traque tous, certes, mais du haut de mes 27 ans je ne pouvais refuser ce taudis de 44 ans, juste pour rajouter une ligne sur le CV. Veille peau. On ne recule pas devant le défi”.

A titre d’exemple, l’homme qui est derrière cette publication risque entre “six mois et cinq ans de prison”, nous explique Dimitri de Béco, avocat spécialiste en droit pénal.

“Auparavant , le phénomène pouvait être décrit comme un attentat à la pudeur difficilement punissable. Les personnes qui publiaient des contenus pédopornographiques étaient bien sûr condamnées pour outrage aux mœurs”, nous explique le spécialiste.

Ce temps est désormais révolu et une nouvelle loi, plus stricte, est entrée en vigueur en date du premier février 2015. “Il s’agit de l’article 371 du code pénal”, précise maître de Béco. La loi, qui rend désormais le voyeurisme punissable, stipule que “quiconque aura observé ou fait observer une personne ou en aura réalisé ou fait réaliser un enregistrement visuel ou audio, directement ou par un moyen technique ou autre, sans l’autorisation de cette personne ou à son insu, alors que celle-ci était dénudée ou se livrait à une activité sexuelle explicite, et alors qu’elle se trouvait dans des circonstances où elle pouvait raisonnablement considérer qu’il ne serait pas porté atteinte à sa vie privée, se rend coupable de voyeurisme”. La peine de prison prévue varie de 6 mois à 5 ans.

Si la victime est mineure

La peine d’emprisonnement sera d’autant plus lourde si la victime est mineure.

Si les faits ont été commis sur la personne ou à l’aide de la personne d’un mineur "de plus de seize ans accomplis", c’est-à-dire entre 16 et 18 ans, le coupable subira la réclusion de cinq ans à dix ans. La peine sera de la réclusion de dix ans à quinze ans si le mineur était âgé de moins de seize ans accomplis.