En Belgique, les titres de noblesse ne se transmettent pas seulement de génération en génération par les liens du sang, ils sont aussi octroyés aux compatriotes qui excellent dans leur domaine.

Pour tous les services rendus à la Belgique, l’officielle comme celle de toutes les papilles, du plus haut expert gastronomique à l’amoureux de belle et bonne chère de base, Pierre Romeyer, dont on a appris ce jeudi le décès quinze jours après son 88e anniversaire, méritait bien d’être élevé au titre de baron. Une belle reconnaissance pour un homme qui n’a jamais lésiné sur les efforts pour donner ses lettres de noblesse à la bonne cuisine de chez nous.