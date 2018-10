Avec 45,54 % des voix, Pierre Wolper a été élu recteur de l'Université de Liège à l'issue du 4e et dernier tour de l'élection rectorale, a indiqué jeudi soir le service communication d'ULiège.

Le 4e et dernier tour de l'élection rectorale a eu lieu les 9 et 10 octobre. Pierre Wolper et Éric Pirard, tous deux professeurs ordinaires à la faculté des sciences appliquées, étaient encore en lice. S'agissant du dernier tour, la majorité simple suffisait désormais pour être élu recteur.

C'est finalement Pierre Wolper, candidat aux trois tours précédents, qui l'a emporté avec 45,54 % des voix. Il prendra ses fonctions à la date de sa nomination par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il sera le 62e recteur de l'Université de Liège depuis 1817.