Le Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie (Mrax) et le Collectif contre les Rafles, les Expulsions et pour la Régularisation (Crer) ont déposé plainte auprès du Commissaire aux Droits de l’homme du Conseil de l’Europe, annoncent les deux ONG mardi dans un communiqué commun. Ils disent avoir constaté de nombreuses violations des droits des personnes de nationalité soudanaise détenues au centre fermé de rapatriement 127bis à Steenokkerzeel lors d’une visite de celui-ci.

Quatre raisons qui ont incité à déposer plainte

Les associations pointent quatre manquements qui justifient le dépôt de la plainte. Tout d’abord, la délégation a relevé "des carences graves dans l’accès à l’information et une mise sous pression des détenus". "La grande majorité des détenus soudanais que nous avons rencontrés étaient dans l’incapacité de nous expliquer où en était le déroulement de leur procédure ou les différentes perspectives d’évolution de leur situation. Une pression est par ailleurs exercée sur les détenus afin qu’ils se soumettent passivement à leur expulsion vers un pays qu’ils ont fui."

Ensuite, les ONG dénoncent une "remise des détenus aux autorités soudanaises". "Une dizaine de détenus nous ont expliqué avoir été auditionnés par les autorités soudanaises. Les détenus, très majoritairement originaires du Darfour, sont amenés aux auditions par tromperie."

Troisièmement, le Mrax et le Crer relèvent "des carences graves dans l’accès à l’assistance juridique". "S ur les quatorze détenus rencontrés, huit nous ont sollicités pour que nous les mettions en contact avec un avocat."

Enfin, les ONG ont relevé la présence de mineurs dans le centre. "Le plus jeune est âgé de 16 ans. Il est resté hébété et recroquevillé sur lui-même durant l’entretien." Par ailleurs, la délégation dit avoir rencontré "un détenu soudanais qui vit légalement en Allemagne et qui a été arrêté alors qu’il effectuait un voyage privé en Belgique".