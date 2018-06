"Que les politiques arrêtent de s'égosiller sur la prépension et que l'on puisse mettre en oeuvre l'accord", a indiqué vendredi Myriam Delmée, vice-présidente du Setca, à l'issue de la signature du protocole d'accord entre les syndicats et la direction de Carrefour. "Nous sommes maintenant dans l'énorme deuxième phase de l'application de l'accord." "Dès lundi, le travail sera mis en place dans les magasins pour expliquer l'accord, la nouvelle structure et les modalités de départ pour les travailleurs concernés", explique Mme Delmée.

Le protocole d'accord signé vendredi prévoit 950 emplois supprimés au lieu de 1.233 initialement. "Une satisfaction. Le nombre d'emplois supprimés a été réduit car les hypermarchés d'Alleur et de Genk ne fermeront pas leurs portes. C'est une satisfaction pour les travailleurs de ces magasins en dépit des licenciements", poursuit Mme Delmée.

La direction de Carrefour Belgique a signé un protocole d'accord concernant le plan de transformation de l'enseigne avec ses partenaires sociaux. Le nombre d'emplois supprimé est réduit à 950, au lieu des 1.233 évoqués depuis le mois de janvier. Quatre formules de départ volontaires seront proposées aux travailleurs afin d'éviter tout licenciement sec.