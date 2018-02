Des actions se poursuivent depuis l'annonce de la suppression de 1.233 emplois.

Les hypermarchés Carrefour d'Angleur (dans le centre commercial de Belle-Île), Haine-Saint-Pierre, Gosselies et Soignies garderont portes closes ce samedi à la suite d'un mouvement de grève consécutif au plan de restructuration annoncé par la direction de Carrefour la semaine passée. Plus de 1.200 emplois devraient passer à la trappe. Vendredi, les hypermarchés de Westerlo (Anvers) et Angleur étaient fermés. Le magasin de Westerlo (province d'Anvers) a ouvert ses portes samedi matin mais celui d'Angleur, dont la fermeture est prévue dans le plan de restructuration de l'entreprise, restera fermé. Trois autres hypermarchés participent par ailleurs au mouvement de grève samedi: il s'agit des magasins de Haine-Saint-Pierre, Gosselies et Soignies, indique le site web du groupe.

Le mouvement de protestation dans les commerces wallons avait été annoncé la veille par le syndicat chrétien CNE. Il était question au départ que cinq hypermarchés soient fermés samedi en Wallonie mais le magasin de Bomerée devrait finalement tout de même ouvrir ses portes.