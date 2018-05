L'aéroport de Charleroi (BSCA) pourrait accueillir plus de 10 millions de passagers en 2026 grâce à la nouvelle piste de 3.200 mètres, qui sera prolongée d'ici 2021. Pour la Société wallonne des aéroports (Sowaer), qui faisait le point sur ce dossier vendredi avec les responsables de l'aéroport, de tels travaux représentent un investissement estimé entre 30 et 35 millions d'euros, qui devrait permettre de créer quelque 1.500 emplois directs. Le projet d'allongement de la piste de l'aéroport de Charleroi est désormais engagé dans la procédure administrative d'obtention du permis. Le 7 mai prochain, l'enquête publique débutera.

Le premier projet d'allongement de la piste date de 1999, ont rappelé les responsables de BSCA et de la Sowaer. Finalement annulé, il a été suivi par un deuxième projet, qui, lui, n'a pas été ratifié par le parlement wallon. En 2014 toutefois, le principe d'un allongement de la piste a été décidé dans la déclaration de politique régionale.

"L'allongement de la piste de BSCA est une porte ouverte à de nouvelles opportunités. En effet, celui-ci permettra d'accueillir de nouveaux types d'aéronefs dont le rayon d'action sera plus large et offrira aux usagers de BSCA de nouveaux horizons, bien plus lointains. Il offrira également aux compagnies la possibilité de rentabiliser leurs vols, par l'ajout de petit cargo ", a indiqué Jean-Jacques Cloquet, l'administrateur délégué de BSCA.

A titre d'exemple, la compagnie Air Belgium, qui doit lancer prochainement des vols long courrier vers l'Asie, ne peut pas remplir ses avions de fret à pleine charge en raison de la longueur actuelle trop réduite de la piste.