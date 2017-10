Une vente aux enchères de quelque 750 anciens billets de banques belges tenue samedi soir au Hilton Grand Place Hotel a rapporté 109.000 euros. La vente d'anciennes actions en provenance d'une centaine de pays a elle levé 175.000 euros, a indiqué Mario Boone de la salle de vente The Scripophily Center.

La pièce la plus chère a été une coupure de 1.000 francs datant de 1918 arborant le portrait du peinte Rubens. Elle est partie pour pas moins de 13.500 euros (plus 20 pour cent de frais). Le plus vieux billet, d'une valeur nominale de cinq francs, date de 1848 et a été émis par la Société Générale de Belgique, car la Banque nationale n'existait pas encore à l'époque. Il a été adjugé pour 8.000 euros.

Le maître-achat parmi les actions est un titre de l'Union Minière de 1920, vendu à 8.500 euros (plus coûts). Une action de la Compagnie française des Indes orientales de 1777 est elle partie pour 10.000 euros (plus frais).