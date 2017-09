Plus de 124.000 Bruxellois sont victimes des nuisances aériennes, en regard des normes de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), soit 26 fois plus de personnes que ne le prétend l'aéroport, a affirmé lundi l'association Bruxelles Coeur Europe. Selon celle-ci, les courbes de bruit réalisées par Bruxelles Environnement pour l'ensemble de la Région bruxelloise indiquent que le niveau sonore de 45 dB Lden pour le bruit des avions s'étendait sur 120,8 km2 en 2014, soit trois quarts de la Région.

L'association a étudié les données de Bruxelles Environnement pour 2014 (Route du Canal, route du Ring, route du virage gauche, et atterrissages en pistes 01 et 07) et les a complétées de celles de l'aéroport pour l'année 2016 pour la zone nord-est de Bruxelles. La Commission européenne et l'OMS reconnaissent qu'à partir de 45dB Lden, 11% des habitants sont gênés par le bruit. Ce pourcentage augmente avec le niveau sonore: pour un bruit de 50 dB Lden, 19% d'habitants sont gênés et 5% d'habitants très gênés. Quand le niveau de bruit monte à 60 dB ces pourcentages passent respectivement à 38% et 17%.

Au total, 124.016 habitants de la capitale (quelque 10% de la population) sont gênés et 36.502 très gênés en regard du seuil de 45 dB Ldn. Ceux de Schaerbeek sont les plus nombreux (respectivement 26.366 et 8.096), devant ceux de la Ville de Bruxelles (19.598 et 6.424), de Woluwe-Saint-Lambert (11.320 et 3.564), d'Evere (11.091 et 4.155), d'Anderlecht (9.319 et 2.388), Forest (8.182 et 2005) et de Woluwe-Saint-Pierre (8.110 et 2.528).

Selon l'association, en juillet 2017, Brussels-Airport indiquait dans son magazine pour les riverains que seules 14.200 personnes étaient gênées par les nuisances sonores, dont 4.698 en Région bruxelloise. Le décalage provient du fait que l'aéroport ne comptabilise que les victimes très gênées sur la seule zone de bruit supérieur à 55 dB.