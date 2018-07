Bruxelles Formation appelle la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Communauté flamande à accélérer les procédures menant à l'équivalence des diplômes. Dans la capitale, "43% des demandeurs d'emploi inscrits à Actiris ont des diplômes obtenus de l'étranger, pour la plupart au sein de l'Union européenne, et qui ne sont pas reconnus ici", déplore ainsi sa directrice Olivia P'tito dans les colonnes de L'Echo jeudi. Le processus peut parfois prendre des années. "Il y a chez ces personnes des précieuses compétences à côté desquelles passent les employeurs, qu'ils soient publics ou privés", ajoute celle qui entame un second mandat de cinq ans à la direction générale de Bruxelles Formation.

Selon le rapport annuel de l'institution, qui vient d'être bouclé, 22.425 places en formation ont été mises en oeuvre l'an dernier, contre un peu moins de 21.900 en 2016. Le cap des 16.000 personnes formées a été franchi en 2017.