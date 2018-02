En Belgique, la liberté d’enseignement induit que tout qui le souhaite peut lancer un établissement scolaire. Que ce soit dans l’enseignement primaire, secondaire ou supérieur. Simplement, les diplômes délivrés par ces établissements ne sont pas reconnus par l’Etat, et les écoles et universités privées doivent donc explicitement l’annoncer aux étudiants. De plus, ces établissements ne peuvent utiliser certains termes protégés tels que "université", "haute école", ou "faculté". Si ces établissements contreviennent à ces règles, ils sont considérés comme frauduleux.

