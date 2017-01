Des averses fréquentes de pluie et de neige fondante sont attendues samedi en Flandre tandis que la neige tombera à nouveau, en abondance, au sud du sillon Sambre et Meuse, où jusqu'à 15 centimètres de neige sont attendus durant la journée, selon les dernières prévisions publiées par l'Institut royal météorologique (IRM). Une nouvelle accumulation de 10 à 15 centimètres de neige est prévue durant la nuit de samedi à dimanche au sud du pays.

Les maxima, samedi, oscilleront entre -2 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, autour de 2 degrés dans le centre du pays et jusqu'à 4 degrés à la côte. Quant au vent, il sera modéré, à la mer assez fort à fort, de nord à nord-ouest. À la mer, des rafales jusque 60 km/h resteront possibles.

Durant la nuit, les averses se poursuivront et prendront un caractère hivernal également en Basse-Belgique. En Ardenne, de nouvelles chutes de neige pourront augmenter la hauteur accumulée de 10 à 15 cm.

Les minima iront de -3 degrés en Ardenne à 2 degrés ailleurs dans le pays. La journée de dimanche sera très nuageuse mais généralement sèche dans un premier temps. Durant l'après- midi et en soirée, de la pluie et de la neige fondante arriveront toutefois sur l'ouest puis le centre. Rebelote sur le relief, puisque les précipitations pourront prendre à nouveau la forme de chutes de neige.

Les maxima varieront autour de -2 degrés en Ardenne, de 2 ou 3 degrés dans le centre et de 5 degrés à la côte. Le vent sera modéré dans l'intérieur du pays et assez fort à la mer. Il soufflera des secteurs ouest et sud-ouest.

Des averses de neige devraient encore tomber lundi en Haute-Belgique avant le retour d'un temps sec à partir de mardi mais des températures glaciales. Les maxima seront en effet compris entre -1 et -7 degrés et les minima entre -4 et -8 degrés en plaine et entre -10 et -15 degrés en Ardenne.