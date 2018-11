Un policier appartenant à la police de la zone de Bruxelles-Capitale-Ixelles a été victime d'une attaque au couteau, ce mardi matin.

Selon la DH, l'auteur des faits, qui s'appelle Issam, a crié "Allahu akbar" ("Dieu est grand") au moment d'agresser le policier, accréditant la thèse d'une attaque à caractère terroriste.

L'attaque s'est déroulée devant le commissariat principal de "PolBru", rue du Charbon, à deux pas de la Grand-place de Bruxelles. L'auteur de l'agression était en possession de deux couteaux de cuisine. Il a blessé un policier au niveau du cou mais celui-ci semble hors de danger. Issam, condamnée en 2011 à huit ans de prison pour des braquages dans le Brabant wallon, a été blessé à la poitrine par deux balles tirées par deux autres policiers. Juste après avoir été neutralisé, ce Belge d'une trentaine d'années s'est mis à prier. Il est actuellement hospitalisé. Ses jours ne sont pas en danger.

La zone de police de Bruxelles Capitale-Ixelles a confirmé les faits.

Issam ne serait connu "ni par l'OCAM, ni par la police" pour des faits de terrorisme, a indiqué le ministre de l'Intérieur Jan Jambon (N-VA). "Sur la base des informations dont nous disposons, il s'agirait d'une personne internée qui avait récemment été libérée", a-t-il précisé sur Radio 1.

Les premières constatations ne permettraient pas de considérer l'attaque comme un acte terroriste. Cependant, selon nos informations, la DR3 de la police fédérale, section en charge des enquêtes anti terrorisme, est en charge de l'enquête sur l'attaque de ce matin.

Le motif de l'assaillant n'est pas encore clair, indique-t-on également au parquet de Bruxelles.

Une instruction judiciaire pour tentative d'assassinat dans un contexte terroriste a été ouverte, à la suite de l'agression au couteau d'un policier de la zone Bruxelles Capitale-Ixelles mardi matin devant le commissariat de la rue du Marché au Charbon, a indiqué le parquet de Bruxelles en fin de matinée.

© Belga



"La police une nouvelle fois victime d'une attaque lâche"

"La police est une nouvelle fois victime d'une attaque lâche", a réagi le ministre de l'Intérieur, Jan Jambon. "Le parquet enquête sur l'affaire", a précisé M. Jambon, qui indique suivre la situation de près.

De son côté, Philippe Close, bourgmestre de Bruxelles, a tweeté : "Tout mon soutien au policier blessé dans l’exercice de ses fonctions ainsi qu’aux policiers qui sont intervenus pour neutraliser l’auteur. Tous les jours, hommes et femmes policières du pays assurent la sécurité de nos concitoyens. Il méritent plus que jamais notre respect et notre soutien".