Ils sont mobilisés par le ministre de l 'Intérieur pour combler les défaillances des milliers de policiers placés sous certificat médical dernièrement, en signe de révolte...

La DH le révélait hier : la sécurité du sommet Eurotop, qui commence ce mercredi à Bruxelles, est fortement compromise. Et pour cause, alors que de nombreux policiers prévoyaient des actions, des fuites ont mené plusieurs bourgmestres à lancer des réquisitions. Du coup, les policiers ont décidé de se mettre en maladie. Des centaines d'entre eux, en province de Liège et à Bruxelles, avaient déjà rentré leur certificat médical hier, en signe de protestation et d'écoeurement des manoeuvres à leur égard, tant à l'échelon fédéral que communal.

Restait donc à pallier le trou sécuritaire, ce mercredi, au sommet Eurotop... Selon nos infos, Jan Jambon (N-VA), ministre de l'Intérieur, vient de réquisitionner l'armée pour assurer la sécurité autour du sommet Europe Asie. Quelque 150 militaires vont donc converger vers Bruxelles dans les prochaines heures pour combler la défaillance de milliers de policiers qui se sont fait porter pâle, ces dernières heures.