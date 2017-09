Les citoyens qui appelleront les pompiers à partir du 1er janvier prochain pourraient dans certains cas devoir attendre plus longtemps avant qu'ils n'interviennent, prévient jeudi dans Het Belang van Limburg et Het Nieuwsblad la fédération flamande des pompiers et volontaires BVV. Ce serait une conséquence des règles d'engagement plus strictes qui vont entrer en vigueur en 2018, selon lesquelles le premier véhicule ne peut partir qu'avec un minimum de 6 hommes à bord. "En pratique, cela mènera sans aucun doute à des ralentissements", indique la BVV.

Les corps de pompiers pouvaient, par le passé, déterminer eux-mêmes le matériel et le nombre de personnes à envoyer sur un lien d'intervention. Mais les zones de secours seront forcées dès l'an prochain de travailler de la même manière, avec des procédures d'engagement standardisées.

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Jan Jambon (N-VA) indique quant à lui ne pas s'attendre à des lenteurs importantes. "C'est une question d'organisation. La qualité des secours est notre priorité. Et nous ne pensons pas qu'à cause de ça les citoyens devront attendre davantage l'arrivée des pompiers".