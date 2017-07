En 2024-2025, il y aura potentiellement 38.000 élèves (néerlandophones et francophones) de plus à scolariser dans les écoles maternelles, primaires et secondaires de la Région de Bruxelles-Capitale, soit une augmentation de 15% par rapport à la population scolaire de l'année 2014-2015 qui était de 247.760 élèves. Cet indicateur provient d'un cahier publié mardi par l'Institut bruxellois de la statistique et de l'analyse (Ibsa), dont Le Soir se fait l'écho. Les projections tiennent compte des enfants et jeunes de l'enseignement officiel et libre, ordinaire et spécialisé, de plein exercice et en alternance. C'est dans l'enseignement secondaire que le nombre d'élèves devrait augmenter le plus (plus de la moitié de la hausse - 19.500 élèves - est attendue à ce niveau), soit un cinquième de la population actuelle du secondaire. Au primaire, on compterait 12.500 élèves supplémentaires et, en maternelle, on attend 6.000 jeunes enfants de plus. On notera que plus de 80 % de la hausse est attribuable aux francophones.

Les variations sont fortes, entre communes, avec celle d'Evere devant, selon les projections, battre des records: la population scolaire devrait, de 2015 à 2025, y augmenter de 35% en maternelle, de 41% en primaire et de 53 % en secondaire, relève Le Soir.