Pendant 4 ans, à Bruxelles, 276 volontaires ont mesuré la qualité de l’air, en emportant sur leurs trajets et quel que soit leur moyen de transport, un petit appareil qui tient dans la main. Cet "échantillonneur portatif" mesurait en particulier le black carbon, une classe de particules fines, souvent assimilée à la "suie". Les résultats de cette étude ExpAIR débutée en 2013 ont été publiés hier par Bruxelles-Environnement. Conclusion : ce sont les automobilistes qui sont les plus exposés à cette pollution, surtout ceux se déplaçant dans des rues encadrées de hauts immeubles.

Exemple typique à fuir : la rue de la Loi et ses buildings, en heure de pointe. Car les concentrations de black carbon (ou carbone suie) augmentent proportionnellement avec l’intensité du trafic et sont aussi deux à trois fois plus élevées dans une rue bordée de hauts immeubles. Dans une voiture, les niveaux sont également 5 fois supérieurs à ceux rencontrés en air intérieur (3 à 4 fois supérieurs pour les transports en commun). Les principales sources de black carbon, lié aux processus de combustion, sont en effet le trafic routier, le chauffage et l’industrie (marginale à Bruxelles).

Absence de normes

Dans sa voiture à l’arrêt lors d’un bouchon, l’automobiliste est particulièrement exposé au pot d’échappement de la voiture qui le précède, tandis qu’un piéton sera plus à l’écart et bénéficiera davantage des remous de l’air. Même si le "carbone noir" se détecte dans toutes les grandes villes, Bruxelles, avec ses embouteillages, est donc particulièrement concernée, reconnaît Olivier Brasseur, responsable du laboratoire qualité de l’air à Bruxelles-Environnement.

Les grands axes sont d’ailleurs les plus pollués. Impossible toutefois de déterminer si Bruxelles dépasse les normes autorisées : il n’y en a pas, ni au niveau local, ni européen. "C’est un polluant relativement nouveau (on s’y intéressait autrefois sous une autre forme, les fumées noires) . Et sur l’impact santé, il est encore très difficile de se prononcer (lire ci-dessous) ", justifie Olivier Brasseur. A des campagnes de mesure comme celle de Bruxelles-Environnement, il faudrait en fait ajouter des études d’impact en termes de santé. "Au niveau bruxellois - 1,2 million d’habitants - ce serait un peu juste. Ce serait bien de les mener au niveau national, voire plus", juge Olivier Brasseur. Des seuils de risque et des normes pourraient alors être fixés. En attendant, Bruxelles-Environnement prépare un site web doté d’un planificateur de parcours "moins pollués".