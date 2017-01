Ce vendredi 27 janvier, il y aura septante-deux ans que les troupes soviétiques libéraient le camp d’extermination nazi d’Auschwitz-Birkenau. Sept décennies plus tard, face à l’impitoyable sablier du temps, les témoins directs de ces événements sont de plus en plus rares ou ne peuvent plus se rendre sur place pour marquer l’événement. Fort de ce constat, l’assemblée générale des Nations unies avait voté le 1er novembre 2005 une résolution faisant de cette date symbolique la journée internationale du souvenir de la Shoah. Des cérémonies particulières sont mises sur pied partout dans le monde mais en ces temps de développement des réseaux sociaux, ces derniers sont aussi mis à contribution.

A l’initiative du Congrès juif mondial, toutes celles et ceux qui veulent partager le devoir de mémoire peuvent ainsi participer à la campagne sobrement intitulée "We remember".

Le principe est extrêmement simple : il s’agit d’écrire sur une feuille blanche "Je me souviens", "Wij herinneren ons" ou encore "We remember" puis de se prendre en photo avec ce message et, enfin, de le poster sur les réseaux sociaux en mentionnant #WeRemember. Chez nous, la campagne est pilotée par le Comité de coordination des organisations juives de Belgique (CCOJB).

Jan Jambon et Didier Reynders participent

Comme l’explique Yohan Benizri, le président du CCOJB, "il nous appartient d’entretenir la flamme du souvenir et d’en parler largement autour de nous. Utilisons donc la force des réseaux sociaux et sensibilisons tout le monde, jeunes et moins jeunes, à rejoindre le mouvement". Cela a plutôt bien démarré en Belgique, où les vice-Premiers ministres Jan Jambon (N-VA) et Didier Reynders (MR) ont rejoint le mouvement.

Question de faire le lien sur place, un écran installé près du monument international de Birkenau fait défiler depuis mardi et jusqu’à jeudi inclus les photos des plus de cent mille participants de chaque continent qui ont déjà posté le message.