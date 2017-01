Plus de 32.000 étudiants ne savent toujours pas s’ils obtiendront une bourse d’étude cette année. L’adoption du nouveau décret relatif aux allocations d’études en septembre dernier a causé de nombreux retards dans le traitement des dossiers. Le ministre de l’Enseignement supérieur Jean-Claude Marcourt (PS) a annoncé mardi, en commission parlementaire, que, au 20 janvier 2017, seules 19.954 demandes d’allocation d’étude ont été traitées sur 52.551 dossiers. Ces demandes sont normalement introduites et traitées à partir du 1er juillet. Avec ce nouveau décret, l’administration a dû attendre le 21 septembre pour que l’arrêté soit modifié. Les premiers avis ont été rendus le 26 octobre dernier.

Pas de bourse pour les revenus faibles

Un autre problème se pose avec ce nouveau décret. De nombreux étudiants sont exclus des allocations d’étude parce que leurs parents n’ont pas un revenu suffisant. L’objectif de cette mesure est de lutter contre la fraude. Selon M. Marcourt, il n’est pas possible de vivre en dessous du plancher fixé sans une autre source de revenu.

"Ce calcul n’est pas correct. Il est basé sur les revenus d’il y a deux ans. La situation financière d’une famille peut avoir changé entre-temps", déplore en outre Opaline Meunier, la présidente de l’Union des étudiants de la Communauté française (Unecof).

Le principe de globalisation des revenus du ménage empêche également des centaines d’étudiants d’obtenir une bourse. Les revenus des personnes domiciliées au même endroit sont pris en compte quel que soit le lien de parenté avec l’étudiant : le salaire du grand frère qui vit chez ses parents ou le revenu des colocataires qui travaillent déjà.

Jean-Claude Marcourt a demandé un rapport sur les cas problématiques liés aux revenus trop faibles. Cette réglementation pourrait être modifiée en fonction des résultats obtenus.

Du côté des étudiants, on se dit soulagé. "On est content que M. Marcourt ait enfin pris conscience de la situation, explique Opaline Meunier. Depuis le début, on sait que ce décret va poser problème. S’il avait écouté les étudiants, on aurait pu éviter de perdre un an bêtement."

Peu de chances de gagner son recours

Des recours motivés sont toutefois envisageables pour les étudiants s’étant vu refuser une bourse. Ils ont ensuite la possibilité de s’adresser au Conseil d’appel des allocations d’étude de l’enseignement supérieur. Ce conseil traite uniquement la forme du dossier. Il vérifie que la demande est bien conforme d’un point de vue légal. Les chances d’obtenir un avis positif sont, cependant, très maigres. "Moins de 5 % des dossiers, constate Opaline Meunier. Pendant un an, j’ai siégé au Conseil. Le président se moque complètement des jeunes en difficulté. Si un cas était juridiquement en balance, il tranchait toujours en défaveur de l’étudiant."