Les microfissures ou - pour être plus précis - des flocons ou microbulles d’hydrogène, la centrale de Tihange 2 (et celle de Doel 3) connaît. A cause d’elles, elle a déjà fait l’objet de nombreux arrêts.

Ces flocons d’hydrogène ne datent pourtant pas d’hier. En 1976 déjà, alors que la centrale n’avait pas encore démarré, un rapport relatant une réunion organisée à Seraing - le 8 janvier - faisait déjà état de la présence de flocons d’hydrogène dans l’anneau sphérique de la cuve. Cette découverte résulta d’analyses menées par ultrasons. A l’époque, les opérateurs s’appelaient Electrobel (Compagnie générale d’entreprises électriques et industrielles), Rotterdam Nuclear B.V. (fournisseur de pièces et éléments d’une cuve de réacteur nucléaire), Framatome (aujourd’hui Areva Nuclear Power), Cockerill, etc.

Dans ce rapport, Framatome (ex-Areva) estime qu’il "est nécessaire d’enlever tous les défauts de la pièce" et qu’il "est nécessaire de réaliser des tests supplémentaires avant de souder". La décision finale fut de rejeter cette pièce défectueuse.

Ce qui fut fait ? Oui, répond Electrabel, qui rappelle que ce vieux rapport était déjà dans le dossier de sécurité de Doel 3 publié en 2012. Pourquoi Doel 3 ? Car, là aussi, des flocons d’hydrogène avaient été repérés à cette époque. Sauf que là, les pièces ont été jugées acceptables, selon les standards de l’époque. Et si l’on avait appliqué les normes d’aujourd’hui ? Pas de réponse… "D’après les documents en notre possession , la présence de flocons d’hydrogène a été relevée sur une pièce de la centrale. Elle a été remplacée. Pour celle faisant défaut à Doel 3, les standards de l’époque l’ont jugée acceptable. Elle n’a donc pas été remplacée."

Des défauts pas inacceptables

L’Agence fédérale du contrôle nucléaire (AFCN) dit la même chose. "Nous sommes au courant de l’existence de ce document depuis toute la problématique des cuves." "L’AFCN a fait spécifiquement en 2013 une inspection sur ce point particulier du dossier afin de vérifier les informations qu’il contenait", rappelle sa porte-parole. Soit, mais pourquoi avoir attendu plus de 35 ans pour réaliser une inspection spécifique à ce problème ?

Peut-être parce que "les appareils de mesure à ultrasons étaient moins précis à l’époque qu’à l’heure actuelle". Ces défauts ont été "redécouverts" en 2012, à l’occasion d’une "nouvelle inspection par ultrasons des cuves à l’aide d’une machine plus puissante permettant un décompte et un dimensionnement beaucoup plus précis qu’à l’époque de la fabrication" , poursuit l’AFCN, qui concluait, en 2012 : "Il se peut que, lors de la fabrication de pièces en acier, la concentration d’hydrogène soit trop importante dans la pièce usinée au moment de son refroidissement et de son durcissement." […] "Finalement, après trois ans et demi d’études, le dossier de sûreté démontre que les défauts présents ne sont pas inacceptables pour la sûreté nucléaire."