"Si jamais l’avion rate son atterrissage, c’est tout l’enseignement supérieur francophone belge qui est décapité", sourit un recteur, ce mardi à Charleroi, au moment d’embarquer pour Rabat. Et pour cause : devant et derrière lui dans la file, outre le ministre de l’Enseignement supérieur Jean-Claude Marcourt (PS), c’est une très importante délégation de quarante-six responsables des universités et hautes écoles qui embarque pour trois jours de mission au Maroc.