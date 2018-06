C’était il y a un an pratiquement jour pour jour, le 14 juin 2017, La "Libre" annonçait que le juge d’instruction Michel Claise avait été saisi d’une plainte jugée recevable déposée par l’avocat Alexis Deswaef contre l’actuel ministre de la Justice congolaise Alexis Thambwe Mwamba.

Un an plus tard, le dossier a bien évolué. Le juge d’instruction a ordonné plus d’une vingtaine de devoirs d’enquête en Belgique.

(...)