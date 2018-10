A l'occasion de "la journée internationale des personnes âgées", l'institut VIAS publie un rapport sur la vulnérabilité des seniors sur la route.

Depuis 2008, la proportion des seniors dans les accidents explose. Alors que moins d’une personne sur 6 (16%) tuée sur la route avait 65 ans ou plus, il s’agit à présent d’une personne sur 4 (25%), indique l'institut VIAS. En 2017, 151 seniors ont perdu la vie à la suite d’un accident de la circulation.

"Par kilomètre parcouru, le risque d’être tué ou gravement blessé est 4 fois plus élevé pour une personne âgée que pour l’ensemble des usagers. Un tiers des accidents graves impliquant un automobiliste de plus de 65 ans est provoqué par un problème médical : infarctus, problèmes d’orientation, hypoglycémie, ..." explique Benoit Godart, porte-parole de VIAS.

Ce risque plus élevé d’être tué ou blessé dans la circulation est surtout dû à leur plus grande vulnérabilité : leurs os sont plus fragiles et le temps de guérison plus important.

Entre 2017 et 2050, la part des 60 ans aura doublé. Il est donc certain que les personnes âgés seront plus actifs, l'institut VIAS préconise donc d'adapter les véhicules lors de l'achat. Par exemple une boite de vitesse automatique, systèmes anticollision, systèmes de détection de l’angle mort et systèmes d'assistance temporelle (pour indiquer au conducteur qu’il reste assez de temps pour effectuer une manœuvre).

En matière d’aptitude à la conduite, les études montrent qu’une obligation de passer un examen médical à partir d’un certain âge n’améliore pas la sécurité routière, puisque le vieillissement est un processus personnel. Certaines personnes déclinent déjà à partir de 50 ans alors que d’autres sont en pleine forme à 75 ans.