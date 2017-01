Le directeur du Centre fédéral migration (Myria) revient sur les affaires qui ont créé la polémique en 2016 et anticipe celles qui feront l’année 2017 en matière de migration.

En 2016, un nombre record de demandeurs d’asile ont obtenu une protection : un statut de réfugié ou une protection subsidiaire. Ces personnes sont désormais reconnues mais ont encore énormément de chemin à parcourir : trouver un logement et un travail par exemple. Pensez-vous que suffisamment d’initiatives sont mises en place pour favoriser l’intégration de ces personnes ?

On est face à un défi sans précédent en matière d’intégration. Elle est du ressort des Communautés et des Régions. Donc, je dirais que le défi concerne ces deux niveaux de pouvoirs. Au niveau fédéral, le job a été fait pour l’accueil. Là où on peut peut-être critiquer le gouvernement fédéral, c’est sur sa décision de rendre possible le retrait du statut de réfugié pendant cinq ans. Les acteurs sociaux tels que les employeurs pourraient être réticents à engager une personne qui ne resterait pas sur le long terme. Pour le reste, le défi va être du côté des Régions. On espère que le parcours d’intégration, qui est déjà d’application en Flandre depuis 10 ans, va pouvoir se mettre en place en Wallonie et à Bruxelles, où il n’en est qu’à ses balbutiements. Ne pas proposer de parcours d’intégration aux gens qui arrivent et qui ont un titre de séjour définitif revient à leur dire "bienvenue et débrouillez-vous". Le gros du défi de l’intégration va commencer maintenant.