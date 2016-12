Dans les milieux judiciaires, on s’interroge à propos du fait que l’affaire du Kazakhgate fasse l’objet d’une "simple" information judiciaire. Certains pointent les liens entre le parquet et le parquet général concerné par le dossier. D’autres ne voient pas où est le problème.





On sait que le parquet de Bruxelles est sur le point de boucler l’information judiciaire relative au rôle qu’Armand De Decker, l’ancien président du Sénat, a pu jouer dans le dossier du Kazakhgate. On attend très prochainement la décision du procureur du Roi, soit sous la forme d’un classement sans suite, soit sous la forme d’une citation devant le tribunal correctionnel.

La substitute du procureur du Roi en charge du dossier serait, selon plusieurs sources, encline à ce que M. De Decker soit cité devant la justice. La procédure se ferait toutefois sans mise du dossier à l’instruction.

Pour d’aucuns, la non-désignation d’un juge d’instruction dans une affaire d’une telle importance et d’un tel retentissement à la fois politique et symbolique est cependant incompréhensible.





La machine judiciaire mise en branle en 2014

Procès-verbal initial. Pour rappel, l’information judiciaire a été lancée en octobre 2014, après que des enquêteurs de l’OCRC (police anticorruption) eurent saisi le procureur du Roi de Bruxelles. L’information porte sur des faits présumés de corruption qui datent de 2011. En tant qu’avocat, Armand De Decker aurait fait pression pour obtenir une loi sur la transaction pénale. Le but : permettre à l’homme d’affaires ouzbek Chodiev d’échapper à un procès. Rappelons que lorsque le procureur du Roi a connaissance d’une infraction, il doit s’informer. Un travail qui exige des confrontations, des auditions et/ou des enquêtes demandées à la police. C’est ensuite que le parquet (encore appelé ministère public, l’organe qui représente la société et l’accusation) décide du sort à réserver au dossier. Lorsque celui-ci est complexe, qu’il exige le recours à des moyens coercitifs, comme des écoutes téléphoniques par exemple, un juge d’instruction est requis. On passe dès lors au stade de l’instruction. Cela n’a jamais été le cas jusqu’ici dans le dossier Kazakhgate.