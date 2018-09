Tout d'abord, l'IRM a lancé une alerte jaune aux précipitations intenses, à partir de ce samedi 23 heures et jusqu'à dimanche minuit. "Une zone de basse pression transite du sud des îles Britanniques vers le Benelux. Bien que sa trajectoire ne soit pas encore certaine, nous prévoyons de samedi soir à dimanche soir des précipitations assez intenses en de nombreuses régions, les quantités pouvant atteindre 20 à 40 mm", précise l'Institut.



La seconde alerte jaune concerne des vents pouvant être violents et l'avertissement vaut pour ce dimanche, entre 13h et minuit. L'IRM précise: "Au cours de la journée de dimanche, le vent se renforcera lorsqu'un noyau dépressionnaire transitera sur notre pays. C'est surtout au sud de ce noyau de basse pression que les rafales de vent seront les plus fortes. Elles seront attendues sur la France et le sud-est de la Belgique. Au sud du sillon Sambre et Meuse, nous prévoyons un risque de fortes rafales de vent à partir de midi. Ces rafales pourront atteindre 70 km/h ou plus dans les province de Namur, de Liège et du Luxembourg. Les plus fortes rafales de vent seront prévues dans le sud-est de la province du Luxembourg: elles pourront atteindre des valeurs comprises entre 80 et 100 km/h. A la mer aussi, les rafales pourront finalement atteindre les 60 à 70 km/h".

Le phénomène est, entre autres, causé par les restes de l'ouragan Florence qui a durement touché une partie de l'Est des Etats-Unis, relèvent les médias français.