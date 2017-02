Près de six agents immobiliers sur dix en Belgique ne sont pas en ordre avec la loi. Ils sont trop vagues sur leurs prix et leur rôle dans la vente manque souvent de précision. Le ministre des Consommateurs, Kris Peeters (CD&V), a approuvé des contrôles renforcés, rapportent les titres Mediahuis. Les agents immobiliers ont tendance à ne pas respecter la loi, à la lumière d'une enquête de l'inspection économique. "Sur 322 agents contrôlés, six sur dix ont enfreint les règles au moins une fois", selon le ministre Peeters.

L'inspection a envoyé 153 avertissements et dressé 60 procès verbaux. La liste des infractions est longue. Un agent contrôlé sur sept n'aurait pas été clair sur le prix total d'un bien. Souvent, les agents avancent que leur pourcentage sur la vente s'élève à 3%, mais il est écrit en petites lettres que la TVA à 21% s'applique à leur commission. Le pourcentage total est donc de 3,63%.