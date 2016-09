Procès de Wesphael : selon la défense, la victime pouvait se montrer agressive sous l'influence de l'alcool

Belgique

Me Jean-Philippe Mayence, avocat de Bernard Wesphael, a lu lundi midi l'acte de défense de 38 pages, rédigé par ses soins et son confrère bruxellois, Tom Bauwens, devant la cour d'assises du Hainaut. Dans cet acte, la défense critique le déballage médiatique, l'enquête menée en néerlandais mais aussi la personnalité de la victime et "l'entreprise de démolition contre Bernard Wesphael", lancée par son ex-amant. Il rappelle que la victime avait tenté de se suicider à plusieurs reprises. Me Mayence a insisté sur le traitement médiatique de cette affaire et s'est insurgé contre les méthodes de certains médias. Jeudi dernier, il s'était fâché contre RTL TVI à la suite de la diffusion d'un reportage. "Et que dire d'un quotidien qui a réalisé un sondage: Bernard Wesphael est-il coupable ou non du meurtre de Véronique Pirotton?".

Ecoeuré, l'avocat a invité le jury à la plus grande prudence et à ne se baser que sur des éléments qui seront débattus devant la cour d'assises, en évitant de se laisser influencer par des éléments extérieurs. La défense espère avoir droit à un procès juste et équitable, comme l'exige la Convention européenne des droits de l'homme.

La défense est ensuite revenue sur le début de l'enquête et le chef d'inculpation retenu par le juge d'instruction brugeois, l'assassinat, "alors même qu'aucune investigation médicale n'avait été réalisée". Me Mayence rappelle que le médecin du SMU, intervenu dans la chambre 602 de l'hôtel Mondo à Ostende quelques minutes après l'alerte, a d'abord cru à une mort par overdose "vu l'absence de lésions externes visibles". Le meurtre avec préméditation n'a finalement pas été retenu et l'inculpation a été requalifiée en meurtre.

La défense a aussi vivement critiqué la traduction du dossier, "ce qui a entraîné des problèmes importants, qui seront débattus lors de la présente procédure", et la présomption d'innocence bafouée par certains médias. "Il est aussi impératif de se rappeler que la preuve scientifique n'existe absolument pas et que, face à diverses hypothèses plausibles, il est obligatoire pour le jury de prendre la situation la plus favorable à un accusé."

La défense s'est ensuite penchée sur la personnalité de Bernard Wesphael. "Il faut considérer comme un élément acquis que la totalité des témoins confirme l'absence de violence dans le chef de M. Wesphael." L'avocat a notamment évoqué les auditions du fils de Véronique Pirotton et de son père.

Il s'est ensuite penché sur le tempérament de Véronique Pirotton qui pouvait consommer, dans certaines circonstances délicates, immodérément des boissons alcoolisées et des médicaments, ce qui la rendait agressive. "Cette attitude agressive sera relatée de manière extrêmement claire par l'ensemble des témoins de moralité", dit-il.

Me Mayence a aussi relaté l'attitude de son client après la découverte du corps inanimé de son épouse. "Il est acquis de manière certaine par le dossier que depuis 2003, la victime a tenté de se suicider au moins à sept ou huit reprises. Une dernière tentative de suicide avérée a encore été réalisée quelques semaines avant les faits." Un état suicidaire qui se manifestait en état d'imprégnation alcoolique ou sous l'emprise de médicaments pris sans la moindre mesure."

Selon lui, le reproche de ne pas avoir utilisé le téléphone pour appeler les secours est déraisonnable dès lors qu'il se trouvait dans un moment de panique. "Comment pourrait-on imaginer qu'il a souhaité la mort de cette femme qu'il a sauvée plusieurs fois auparavant?" L'avocat trouve étonnant que "jamais, les experts judiciaires n'ont fait d'analyses mettant en relation à la fois les constatations toxicologiques et l'imprégnation alcoolique".

C'est ensuite la personnalité de l'ex-amant de Véronique Pirotton, Oswald D., qui est évoqué par la défense. On sait que la victime et son ancien amant ont eu des contacts téléphoniques et des SMS le jour des faits, le 31 octobre 2013. Me Mayence souligne que son client n'avait pas un tempérament jaloux, multipliant lui-même les conquêtes au moment de leur vie commune. Cependant, Oswald avait l'habitude de dénigrer Bernard Wesphael, alors que les deux hommes ne s'étaient jamais rencontrés. "Il exerçait une entreprise de démolition de la personnalité de M. Wesphael."

Pour la défense, Véronique Pirotton s'est retrouvée prise au piège dans un conflit de loyauté et dans un conflit psychologique majeur, créés par l'attitude totalement inacceptable d'Oswald D."





L'acte d'accusation revient sur les personnalités de Véronique Pirotton et de l'accusé

L'avocat général Alain Lescrenier a entamé lundi vers 09h45 devant la cour d'assises du Hainaut la lecture de l'acte d'accusation au procès de Bernard Wesphael, accusé du meurtre de son épouse Véronique Pirotton. Le document décrit des éléments de la personnalité de la victime et de l'ancien député wallon et revient sur leur relation. L'acte d'accusation évoque l'enfance de Véronique Pirotton, éduquée par sa grand-mère, ainsi que ses relations amoureuses, dont celle avec le père de son fils Victor, K.T. Elle tombe enceinte en 1998, et leur vie commune se passe bien jusqu'en 2002. La première tentative de suicide de la victime et ses premières consommations excessives d'alcool dateraient de la rupture du couple. Véronique Pirotton rencontre par la suite O.D. en 2007, avec qui elle entretiendra une relation "d'amants", selon le cousin de la victime, jusqu'à une rupture en 2012. Le nom de cet homme reviendra durant le procès, car des contacts ont eu lieu entre celui-ci et la victime à plusieurs reprises le jour des faits.

Il semble qu'il y ait eu ensuite un "coup de foudre immédiat entre Véronique Pirotton et Bernard Wesphael, et le couple se marie en Italie le 14 août 2012. Des témoins évoquent toutefois plusieurs disputes publiques entre les jeunes mariés, et très rapidement, l'épouse de l'ex-parlementaire, décrite comme "sensible et séduisante", exprime sa "déception" quant à l'implication de son mari dans la vie commune et sa non-participation aux frais du ménage. Elle lui reproche également de "s'approprier" son propre fils et de le manipuler contre elle.

L'enfance de Bernard Wesphael, qu'il décrit comme "très difficile", est également abordée. Il quitte le foyer à 16 ans, après avoir été longtemps "écrasé psychologiquement et humilié" par son père, selon lui. L'accusé est élu pour la première fois député wallon en 1999, avant de créer son propre parti en 2012, le Mouvement de gauche. Pour lui, trois femmes ont réellement compté dans sa vie, dont la mère de sa fille et Véronique Pirotton. Ses anciennes compagnes parlent de lui comme quelqu'un de "gentil et non violent".

Bernard Wesphael déclare avoir eu des soupçons quant à la fidélité de son épouse deux mois après son mariage avec la victime, et leur relation se détériore. Par ailleurs, l'accusé est décrit de manière générale comme un "pacifiste non violent", qui évite les conflits. L'expert psychiatre qui l'a examiné évoque quant à lui un homme "arrogant", qui "conduit l'entretien".

L'acte d'accusation revient encore sur la soirée du 31 octobre 2013 à Ostende. A 22h56, le réceptionniste de l'hôtel Mondo, où séjourne le couple, est interpellé par Bernard Wesphael, qui déclare que sa femme s'est suicidée. Véronique Pirotton, vêtue uniquement d'un t-shirt, est allongée sur le sol de la salle de bains et l'accusé tente de la réanimer. Les policiers notent la présence d'un sac en plastique à droite de la tête de la victime. Son décès est constaté à 23h35 par un médecin. Après autopsie, les experts concluent qu'il s'agit d'une mort violente, évoquant notamment 35 zones hématiques et des lésions vitales, et excluent une overdose aiguë. Une version que conteste l'accusé et ses avocats.

Bernard Wesphael a été renvoyé en mai 2015 devant la cour d'assises du Hainaut. Il est accusé d'avoir "volontairement et avec intention de donner la mort, commis un homicide sur la personne de Véronique Pirotton", décédée à l'âge de 42 ans.

L'avocat général a terminé la lecture de l'acte d'accusation à 11h00.