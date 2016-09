Procès Wesphael : "Il n'a jamais été question de divorce" (DIRECT)

Belgique

Suivez notre direct du procès Wesphael.





Le procès de Bernard Wesphael a repris mercredi devant la cour d'assises du Hainaut à Mons avec la poursuite des auditions du juge d'instruction et des policiers chargés de l'enquête sur la mort de Véronique Pirotton. Les enquêteurs ont noté que plusieurs personnes, qui occupaient des chambres voisines de la 602 à l'hôtel Mondo, avaient entendu un homme qui parlait sur un ton agressif. Lors d'une audition, Bernard Wesphael a affirmé qu'il était incapable de hausser la voix. Le 6 novembre 2013, deux policiers de la PJ de Bruges ont réentendu Bernard Wesphael, placé sous mandat d'arrêt pour "assassinat" cinq jours plus tôt. Lors de cette audition, les enquêteurs lui ont signifié que des gens qui occupaient les chambres voisines de la 602 avaient entendu un homme qui parlait sur un ton agressif. Bernard Wesphael leur a répondu qu'il était incapable de hausser le ton de sa voix pour des raisons de santé et que ses proches confirmeraient ses déclarations.

Les voisins ont aussi entendu du bruit, comme des rapports sexuels intenses. Bernard Wesphael a expliqué qu'ils n'ont pas eu de relations sexuelles ce soir-là, mais le matin, vers 10h.

Bernard Wesphael a évoqué la thèse de l'overdose par médicaments mais elle n'a pas été confirmée par le médecin légiste qui a procédé à l'autopsie du corps de la victime. Il a alors déclaré que Véronique Pirotton disposait d'une capacité extraordinaire d'élimination car elle avait pris ses médicaments habituels et du clozan, en plus de l'alcool car la victime avait 2,99 grammes d'alcool par litre de sang. Selon Bernard Wesphael, Véronique Pirotton ne pouvait pas avoir bu autant. Selon lui, elle avait bu un apéritif dans un débit de boisson, du vin dans un restaurant et deux Amarettos au bar de l'hôtel.

Vu que l'hypothèse d'overdose ne tenait pas, Bernard Wesphael a juré sur l'honneur qu'il ne l'avait pas frappée ni étouffée avec un sac en plastique.





Me Mayence revient en début d'audience sur la perte d'échantillons

L'avocat de Bernard Wesphael, Me Mayence, est revenu mercredi en début d'audience sur la perte d'échantillons prélevés par les enquêteurs le soir des faits, qu'il avait évoquée précédemment. "Nous avons fait des vérifications pendant la nuit" à ce sujet, a souligné la défense. Il apparaît que des prélèvements ont été effectués sur les doigts et les ongles de la victime, et que des boucles de cheveux ont également été prélevées. "Un PV rapporte que les souillures d'ongles ont été déposées au greffe, par contre, il n'y a pas de traces de dépôt et analyse des boucles de cheveux", indique Me Mayence.

En ce qui concerne les prélèvements effectués sous les ongles de M. Wesphael, ils auraient été déposés au greffe. "Il n'y a pas d'éléments concernant ce dépôt au greffe, mais ils se trouvent quelque part dans les pièces à conviction. Ils n'ont pas été analysés", ajoute l'avocat.

Par ailleurs, Me Mayence a sollicité, dans le cadre de son droit de défense, l'accès à plusieurs pièces à conviction. Il a dans ce cadre constaté "qu'une partie des DVD n'était pas lisible", car il s'agit pour certains de disques Blu-Ray. "Je souhaiterais, d'une manière ou d'une autre, pouvoir regarder ces pièces. Vous en avez peut-être vues à la télévision, mais moi, je n'y ai pas accès", déplore-t-il.

Le président, Philippe Morandini, a demandé au procureur général que la police fédérale soit sollicitée "pour fournir du matériel permettant aux parties de lire les documents". Concernant les boucles de cheveux, "nous y reviendrons à la fin de la clôture de l'exposé sur l'instruction", a-t-il conclu.

L'audition de la juge d'instruction et des inspecteurs se poursuit mercredi matin devant les assises du Hainaut.

Bernard Wesphael est accusé du meurtre de son épouse, le 31 octobre 2013 à Ostende.

Suivez le procès en direct