Procès Wesphael : la charge d'un avocat contre la justice montoise

Belgique

On sait que le parquet général de Mons a "convoqué" la presse, lundi, une semaine avant l’ouverture de la session d’assises qui doit juger Bernard Wesphael, ancien député wallon accusé du meurtre de sa femme, Véronique Pirotton. Il tenait à informer les journalistes de la façon dont serait organisé le procès. "Ce fut", observe Me Jacques Englebert, avocat spécialisé en droit des médias et professeur à l'ULB, "l’occasion de notifier à la presse les règles restrictives fixées d’autorité pour cadrer – et donc restreindre – l’activité journalistique pendant ce procès inévitablement médiatique."

C'est ainsi qu'il sera strictement interdit de faire usage d’un GSM, laptop ou autre appareil multimédia au sein de la cour d’assises. Il ne sera pas possible de filmer ou de faire des photos dans la salle des pas perdus et sur le parvis du palais de justice. Le parquet général, observe Me Englebert, confirme un communiqué de la Première présidente de la cour d’appel de

Mons de mai 2016, selon lequel "l'enregistrement vidéo et/ou sonore, la prise de son ainsi que les captures d'images, seront interdits au sein de la salle d'audience lors de la tenue des débats qui auront lieu dans le cadre du procès de Bernard Wesphael ". Le communiqué précisait que "le président de la cour d'assises de la province de Hainaut a informé son chef de corps qu'il n'entend pas, dans le cadre du procès d'assises en cause de l'accusé Monsieur Bernard Wesphael, déroger aux règles habituelles en vigueur lors de la tenue des procès d'assises. Il n'accèdera dès lors pas aux demandes des médias audiovisuels qui sollicitaient l'enregistrement de l'intégralité des débats".

A Mons, la semaine prochaine, "sauf incidents, des images pourront être prises dans un laps de temps déterminé par le président en début d'audience, moyennant le respect des dispositions légales dont notamment celles relatives à l'exercice de la police de l'audience par le président, au respect du droit à l'image de chacun, ainsi que l'interdiction de

photographier/capturer l'image des jurés", poursuit Me Englebert pour qui la presse est "ainsi livrée au seul bon vouloir discrétionnaire du président de la cour d’assises, qui préfère donc s’en tenir aux règles habituelles, qui prévalent depuis plus d’un siècle". "Faut-il", écrit l'avocat namurois, "rappeler à ces éminents juristes que la publicité des procès est un principe constitutionnel et que conformément à une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, outre la substance des idées et les informations exprimées, l’article 10 de la Convention protège aussi leur mode d’expression".

En conséquence, "il n'appartient pas aux juridictions internes de se substituer à la presse", scande-t-il, "pour dire quelle technique de compte-rendu les journalistes doivent adopter".

Il faut également, poursuit Me Englbert, rappeler les recommandations issues des " Etats généraux des médias d’information (EGMI) organisés il y a quelques années par le Parlement de la fédération Wallonie-Bruxelles, "qui rappelaient notamment à propos de la publicité des audiences que les procédures judiciaires publiques, tant civiles que pénales, sont des événements d’actualité d’intérêt général, dont la presse a pour mission de rendre compte au public". "Il ne peut donc être question de droit à l’image ou au respect de la vie privée ni du prévenu, ni des parties civiles, pour restreindre la liberté de la presse de choisir la façon dont elle entend rendre compte de ce procès", dit encore Me Englebert.

"A l’exception des restrictions à l’information expressément prévues par des lois particulières, par exemple en vue de protéger les mineurs ou les victimes de violences

sexuelles, ni le droit à l’image ou le droit à la réputation ne peuvent faire obstacle à la mission de la presse de rendre compte, auparavant ou en même temps, des questions dont connaissent les tribunaux", poursuit-il.

Selon lui, "en prévision de ce procès attendu de longue date, les autorités judiciaires concernées avaient largement le temps de mettre en place, en concertation avec les médias, des règles respectueuses de ces droits et de ces recommandations." "Il est regrettable qu’elles n’aient pas saisi cette opportunité", conclut Me Englebert.

"Sous prétexte de garantir des droits discutables, les autorités judiciaires ont préféré fermer les portes du Palais de justice à tous les moyens modernes de communication, en restreignant unilatéralement et illégalement le droit à l’information. Outre de restreindre la liberté d’informer, ils donnent le spectacle d’une justice qui craint la publicité ou, à tout le moins, qui est incapable de gérer sa communication. En 2016, c’est désolant".