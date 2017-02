Le médecin et professeur iranien Ahmadreza Djalali, qui travaille entre autres pour la Vrije Universiteit Brussel (VUB), est encore en préventive et n'a pas été condamné, a indiqué l'ambassadeur d'Iran en Belgique à l'occasion d'un entretien avec le ministre-président flamand Geert Bourgeois. Ce dernier a fait part de son inquiétude quant au sort du ressortissant iranien arrêté en avril 2016 dans la République islamique où il rendait visite à sa famille. D'après les autorités iraniennes, M. Djalali aurait collaboré avec des "Etats ennemis" comme les Etats-Unis et Israël. Il pourrait être condamné, sans procès, et risque la peine de mort. Une pétition a été lancée pour demander la clémence à l'égard du Dr Djalali et réclamer sa libération.

Le ministre-président Bourgeois a eu mardi un entretien, prévu de longue date, avec l'ambassadeur d'Iran. La situation du docteur Djalali y a été évoquée. Selon le diplomate, aucune condamnation n'a été prononcée à l'heure actuelle. "L'information a entre-temps été confirmée par Amnesty International. L'ambassadeur a par ailleurs garanti que le prévenu bénéficierait d'un procès équitable", a souligné le cabinet Bourgeois.

Lors de l'entretien, le chef du gouvernement flamand a fait part de sa "profonde préoccupation" quant au sort du médecin iranien.