La bataille juridique de six étudiants ou diplômés en psychomotricité a débuté mardi matin, à Liège. Ceux-ci, soutenus notamment par la Fédération des étudiants francophones (Fef), ont intenté une action en référé à l'encontre de l'État belge, pour son refus de reconnaître la profession comme paramédicale mais aussi à l'encontre de la Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles) pour avoir, depuis septembre 2012, autorisé la création d'un baccalauréat en psychomotricité sans être certain que le métier serait reconnu. Leur but est d'obtenir le droit de poser des actes thérapeutiques, ce qui leur est interdit actuellement, sous peine de poursuites pénales.

Depuis octobre 2016 et le refus de reconnaître la psychomotricité comme profession paramédicale de la ministre fédérale de la Santé publique, Maggie De Block, les psychomotriciens ne peuvent plus poser d'actes qui "relèvent de l'art de guérir", ce qui les contraint à exercer presque exclusivement en milieu scolaire.

Selon les six requérants, cela a créé un préjudice "dramatique", qui les empêche d'avoir accès au marché de l'emploi, les actes thérapeutiques étant foncièrement liés à l'exercice de leur profession.

Leurs avocats ont formulé mardi trois requêtes. La première est que le président du tribunal de première instance de Liège enjoigne la Communauté française de continuer à organiser le cursus de psychomotricité, jusqu'à ce que les deux étudiants qu'ils représentent aient obtenu leur diplôme.

Les deux autres sont plus techniques. Les avocats des requérants demandent tout d'abord que le président pose une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle à propos de la légalité de la loi qui règlemente les professions paramédicales. Celle-ci ne prévoit pas qu'un acte administratif soit émis en cas de refus de reconnaissance et porterait ainsi atteinte au droit d'accès au juge et à l'effectivité des recours.

En l'attente d'une décision sur le fond, ils demandent au président d'autoriser les psychomotriciens à poser des actes thérapeutiques sans risque de poursuite pénale. Tant l'État belge que la Communauté française contestent cette demande qui contreviendrait, selon eux, à la séparation des pouvoirs.