Le rapport consacré aux rémunérations pratiquées dans les comités de secteur de Publifin, commandé par le ministre Furlan (PS) à son administration (DGO5) a été envoyé mardi au Parlement wallon. “La Libre” a pu le consulter.

S’il ne qualifie pas d’illégales les pratiques de Publifin, il n’est pas exempt de critiques. Notamment sur la manière dont les rémunérations des membres des comités de secteur ont été décidées. “L’administration note toutefois que la fixation des rémunérations des membres des comités de secteur a été faite par le conseil d’administration, alors que selon les statuts de l’intercommunale, la fixation des jetons de présence ou autre rémunération des comités de secteur relevait de la compétence de l’assemblée générale.” Une manière de faire qui atteste de la mainmise du CA sur les décisions qui sont prises au sein de Publifin.

Rappelons que c’est via une dérogation votée au Parlement wallon que Publifin et trois autres intercommunales interrégionales ont pu rester hors de la tutelle wallonne. Sur ce point, le rapport de l’administration pointe le fait “qu’une meilleure rédaction du texte de loi aurait probablement permis d’éviter ces regrettables dérives”. Sur ce sujet, la responsabilité incombe donc aux groupes PS et CDH du Parlement wallon qui ont écrit le texte. Comme elle l’avait déjà exprimé dans un rapport intermédiaire, l’administration considère que “l’attribution de rémunérations, sans réelles prestations réalisées en contrepartie, apparaît évidemment contestable sur le plan éthique”.

Et le rapport de souligner que dans le règlement d’ordre intérieur des comités de secteur, “les administrateurs s’engagent à veiller au fonctionnement efficace du comité; à observer les règles de déontologie en particulier en matière de conflits d’intérêts, d’usages d’informations privilégiées, de loyauté, de discrétion et de bonne gestion des deniers publics”. Plus loin, le rapport épingle encore que les administrateurs des comités de secteurs s’engagent à “participer avec assiduité aux réunions”.

La DGO5 estime que le conseil d’administration de Publifin aurait dû réagir aux manquements constatés et informer l’assemblée générale pour décider d’une révocation des membres ne respectant pas leurs obligations.

L’administration wallonne a envoyé son rapport au parquet général de Liège qui a ouvert, il y a quelques semaines, une information judiciaire sur cette affaire.