C’était le 22 décembre dernier, lors de l’assemblée générale de Publifin. André Gilles avait lu un communiqué sans éloquence, à son image, où il défendait la légalité des comités sectoriels créés par l’intercommunale qu’il préside, tout en annonçant leur suppression. Celle-ci avait été de toute manière prévue par un nouveau décret, mais pour quelques mois plus tard.

Après ce "non-mea-culpa", l’échevin des Finances de la commune d’Olne, Cédric Halin, par qui les rémunérations des membres des comités sectoriels avaient été rendues publiques, fit savoir pourquoi, au nom de son conseil communal, il ne voterait pas le plan stratégique 2017-2019 de Publifin. A quoi un André Gilles des plus irrités, comme il sait l’être, répondit, selon l’agence Belga : "Nous avons été assez longs que pour avoir à subir de vous entendre ." Et de remercier l’assemblée pour "sa présence, sa participation et son soutien à un outil puissant qu’il serait dommage d’abîmer par des propos que je ne qualifierai pas".