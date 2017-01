Belgique Le bourgmestre de Wanze a démissionné de ses fonctions au cabinet Furlan en raison d’un conflit d’intérêts lié à Nethys.

Affaire Publifin, acte II. Comme la gangrène, le scandale des rémunérations dans le groupe public liégeois remonte aux organes vitaux. Le cabinet de Paul Furlan (PS) est frappé de plein fouet : Claude Parmentier (PS), le chef de cabinet adjoint du ministre wallon des Pouvoirs locaux, a démissionné lundi soir. Cette décision, il a dû la prendre après la révélation d’un conflit d’intérêts dû à un mandat privé d’administrateur rémunéré au sein de Nethys (Voo, BeTV, L’Avenir…), filiale privée opérationnelle de Publifin.

Furlan prend ses distances

Pour ce mandat, Claude Parmentier a touché, depuis fin juin 2013, plus de 153 000 euros brut. Il fait également partie du conseil d’administration de Publifin. "Depuis quelques jours, mon nom est cité dans les médias, a expliqué celui qui est aussi le bourgmestre de Wanze (région hutoise). Je suis extrêmement meurtri par certains propos que j’ai entendus. Et cette situation est devenue intenable pour moi, tant du point de vue professionnel que personnel." Quant à Paul Furlan, il a lâché son ex-collaborateur en s’en distanciant, sentant sans doute la menace d’une démission se rapprocher de ses propres fonctions ministérielles : "Claude Parmentier n’est pas un proche", a-t-il temporisé. On avait connu des solidarités plus fortes chez les socialistes…

Javaux le défend

(...)