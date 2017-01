La motion de méfiance MR-Ecolo demandant la démission du ministre Paul Furlan est irrecevable, prévient André Antoine qui attend une nouvelle motion.

Cet après-midi, une motion de méfiance réclamant la démission du ministre Paul Furlan avait été déposée.

Les chefs de groupe MR et Ecolo au parlement wallon, Pierre-Yves Jeholet et Stéphane Hazée, ont réclamé la démission du ministre des Pouvoirs locaux Paul Furlan (PS), sans remplacement, et la répartition de ses compétences entre les autres ministres de l'équipe Magnette, à la suite du scandale de l'intercommunale Publifin. Cette motion, signée par huit députés, ne pourra être soumise au vote qu'à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures. Il s'agirait d'une première dans l'histoire parlementaire wallonne.

Dans l'état actuel des choses, le texte, qui entraînerait la démission du ministre PS s'il était adopté à la majorité simple, n'a toutefois aucune possibilité de passer, le PS et le cdH n'ayant pas retiré leur confiance en M. Furlan.

Initialement, Ecolo souhaitait réclamer la désignation d'un ministre indépendant des partis politiques à la place du Thudinien. Le terrain d'entente trouvé avec le MR consiste à demander la suppression d'un poste ministériel au gouvernement, qui serait ainsi réduit de huit à sept membres.

Dans la motion, MR et Ecolo énumèrent les reproches adressés au ministre et au gouvernement: la cellule de contrôle des mandats de l'administration wallonne, placée sous l'autorité de M. Furlan, "a manifestement et structurellement failli dans l'exercice de sa mission", l'ex-chef de cabinet adjoint de M. Furlan, Claude Parmentier, était "en situation de conflit d'intérêts manifeste" avant sa démission, le gouvernement a bloqué plusieurs réformes qui auraient permis d'éviter le développement des pratiques dénoncées chez Publifin (création d'une commission de déontologie et d'éthique, cadastre des mandats et rémunérations publiques, désignation de commissaires du gouvernement, application du droit wallon sur les intercommunales inter-régionales), etc.

Pierre-Yves Jeholet et Stéphane Hazée font de la démission de Paul Furlan et de la clarification des responsabilités un préalable pour discuter avec la majorité de réformes de gouvernance. PS et cdH avaient invité l'opposition à une réunion pour entendre les propositions de réformes, mais "cette réunion n'a pas de sens" tant que la lumière n'est pas faite sur la "nébuleuse Publifin" et que les responsabilités politiques ne sont pas établies, estime M. Hazée. "C'est trop facile pour le gouvernement de fuir ses responsabilités", embraie M. Jeholet, pour qui M. Furlan aurait dû "faire le ménage" plus tôt et contrôler Publifin.

Le réformateur ne se dit pas opposé à une autre proposition Ecolo, visant la création d'une commission d'enquête parlementaire, que le PS et le cdH ne jugent en revanche pas utile, préférant l'outil des réformes.