Les chefs de groupe MR et Ecolo au parlement wallon, Pierre-Yves Jeholet et Stéphane Hazée, ont déposé lundi après-midi au greffe du parlement wallon une motion de méfiance réclamant la démission du ministre des Pouvoirs locaux, Paul Furlan (PS), sans remplacement, et la répartition de ses compétences entre les autres ministres de l'équipe Magnette, à la suite du scandale de l'intercommunale Publifin. Cette motion, signée par huit députés, ne pourra être soumise au vote qu'à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures. Il s'agirait d'une première dans l'histoire parlementaire wallonne.

Dans l'état actuel des choses, le texte, qui entraîne la démission du ministre s'il est adopté à la majorité simple, n'a toutefois aucune chance de passer, le PS et le cdH n'ayant pas retiré leur confiance en M. Furlan.

Initialement, Ecolo souhaitait réclamer la désignation d'un ministre indépendant des partis politiques à la place du Thudinien. Le terrain d'entente trouvé avec le MR consiste à demander la suppression d'un poste ministériel au gouvernement, qui serait ainsi réduit de huit à sept membres