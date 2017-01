Ann-Lawrence Durviaux est professeure de droit public économique à l’Université de Liège, où elle s’est notamment spécialisée dans les intercommunales.

Quel est l’apport de Publifin dans le développement économique liégeois ?

Je ne connais pas le dossier Publifin, mais de manière générale, les intercommunales de développement économique sont des instruments indispensables en Wallonie, comme en Flandre et à Bruxelles. Ces institutions existent partout en Europe. Elles dynamisent les investissements, en développant des sites d’accueil pour les entreprises, en ouvrant des services d’aide aux PME. Ces institutions publiques sérieuses ont une mission d’intérêt général indéniable.

L’éventail des activités de Publifin est large : énergie, presse, pub, assurances,… Est-ce typique à Liège ou bien est-ce courant ?

C’est un phénomène répandu un peu partout où vous avez un secteur public actif dans l’économie. Au départ, ces structures financées par les pouvoirs publics développent des compétences liées à des missions d’intérêt général. La tentation, c’est qu’à un certain moment, les personnes impliquées oublient qu’elles sont dans des structures publiques et se prennent pour des entrepreneurs. Du coup, vous avez une tentative de diversification des activités pour essayer d’être rentable. Sauf que le droit ne permet plus de pousser la diversification de cette manière-là. Et normalement, les autorités de tutelle doivent veiller au respect du droit.

Elles ne le font pas ?

Elles font ce qu’elles peuvent. Les services de tutelle en Wallonie sont sérieux. Mais toutes les informations leur parviennent-elles ? Je n’en sais rien. Dans certains cas, la structuration des intercommunales est nébuleuse. Quel est leur objet social ? Ont-elles filialisé des activités ? On aurait intérêt à obliger les intercommunales à simplifier les structures et accroître la transparence.

Quels sont les instruments juridiques pour combattre la trop forte diversification ?

Il y a des règles financières : comptabilités séparées; pas de transfert de bénéfice d’un côté à l’autre; utilisation différenciée des ressources humaines. Mais on est un peu laxiste dans les contrôles. Cela dit, c’est le cas partout en Europe. Pas seulement en Wallonie, à Liège ou au PS. C’est un problème de gouvernance publique, qu’il faut améliorer de manière générale.

Ne devrait-on pas obliger les intercommunales à limiter leur domaine d’action ?

C’est déjà le cas, et un peu de bon sens devrait y conduire, car on ne peut pas être spécialiste en tout. Les intercommunales les plus performantes sont celles qui se sont spécialisées. Elles ne sont pas en train de vendre des tapis pour faire de l’argent n’importe où et n’importe comment.

Pour les communes, la prise de part dans ces sociétés ne sert-elle pas à renflouer les caisses ?

Non. C’est une vision caricaturale. Et c’est lire le problème à l’envers. Pourquoi a-t-on créé des intercommunales ? Pour organiser des activités qui sont de la compétence des communes mais ne peuvent être organisées de façon optimale au niveau des communes, parce qu’elles n’ont pas la bonne taille. C’est une question de moyens, mais aussi de compétences, car on ne peut demander à chaque commune d’être spécialisée, par exemple, dans le secteur des déchets. En général, cela fonctionne. Mais certaines activités peuvent générer des recettes, qui sont distribuées aux communes. Et c’est là qu’il faut faire attention aux dérapages car, avec la tentation de se diversifier pour faire de l’argent, on en oublie l’essence de ce qu’est une intercommunale, qui est d’accomplir des missions d’intérêt général.

N’y a-t-il pas une incompatibilité, dans le chef de certains administrateurs, entre leur fonction politique (tournée vers l’intérêt général) et leur fonction dans ces sociétés (orientées "bénéfices") ?

Il ne faut pas confondre les organes et les personnes. Un administrateur doit s’assurer que la loi et l’objet social sont respectés et veiller au respect des intérêts de sa commune. Si l’on paie des administrateurs, c’est parce qu’ils ont une responsabilité. Si les choses dérapent, alors les administrateurs qui ont accepté une rémunération et ont pris des décisions, engagent leur responsabilité. C’est pour cela qu’on les paie. Et pas tellement pour l’ampleur du travail que cela représente.

Des rémunérations de plusieurs dizaines de milliers d’euros sur deux ou trois ans sont-elles exagérées ?

Si l’administrateur fait sérieusement son travail, cela me semble normal. Le problème, ce n’est pas le niveau de la rémunération, mais la manière dont certains font leur boulot. Certains conçoivent cela comme une manière de gagner leur vie sans s’impliquer, en signant des papiers qu’ils ne comprennent pas. Il ne s’agit pas d’un problème d’institution, mais d’éthique personnelle. D’ailleurs, en politique aussi, on devrait rémunérer les parlementaires en fonction de leur travail.

C’est un problème de personnes qui pourrait être réglé si les institutions fixaient des règles strictes.

Effectivement. Mais depuis des décennies, tous les partis politiques ont été au pouvoir et ne l’ont jamais fait. Il faudrait vraiment clarifier les choses. C’est une question de crédibilité.