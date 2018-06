Plus fort que le matelasgate ou la dernière vidéo de l’agent Verhaegen, ne cherchez plus le dernier buzz belgo-belge : il s’agit incontestablement de la vidéo, postée le 27 mai dernier et visionnée des centaines de milliers de fois depuis, d’une Liégeoise constatant les dégâts des averses orageuses qui ont particulièrement peu épargné la Principauté dernièrement.

Alors que la situation est plutôt calme, et que sa maison semble relativement épargnée par les inondations, un entrepreneur luxembourgeois a le grand malheur de circuler, avec son 4x4 et sa remorque, dans la rue (sous eau, pour le coup) de l’habitante. Ce qui, ça n’a pas manqué, a provoqué des remous, l’entrée de l’eau dans le garage de l’Orétoise et… surtout sa colère, un poil grossière, mais sans fard et teintée d’un délicieux accent !

L’habitante d’Oreye, qui souhaite préserver l’anonymat, a brièvement répondu à nos confrères de Sudpresse : "On n’arrête pas de m’envoyer des messages. De nombreuses personnes ont reconnu ma voix. Il faut dire qu’elle est assez reconnaissable…"

Un paquet de détournements et autres parodies ont, depuis, vu le jour sur la Toile. "Les gens me les envoient aussi, ils n’arrêtent pas et ça devient un peu lourd. C’est quand même dingue qu’il y ait des chansons sur moi maintenant !", dit celle qui, un peu dépassée, ne regrette rien, et certainement pas son accent liégeois "dont elle est très fière."

Il n’a, en tout cas pas, fallu plus de quelques jours avant que le buzz ne se matérialise, sous la forme d’un t-shirt, commercialisé 20 € par la boutique Nar6sik, située à Hannut…

© D.R.

© D.R.