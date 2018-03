Est-ce le début d’un "F-16-gate" ? Tout porte à le croire après le coup de tonnerre qui a frappé la tête de la Défense, mercredi en fin de journée : deux généraux et deux colonels font temporairement un pas de côté, le temps du déroulement de l’enquête sur la non-transmission de rapports concernant la prolongation possible des F-16 au ministre de la Défense, Steven Vandeput. Parmi ces hauts gradés, le général Frederik Vansina, commandant de la Force aérienne belge, et le colonel Harry van Pee, directeur des achats.

Pour rappel, mardi, des parlementaires socialistes flamands et francophones ont diffusé dans la presse des extraits de mémos, rédigés par Lockheed Martin, fabriquant du F-16, à la demande d’un responsable de la Force aérienne. Un premier rapport du 26 avril 2017, affiné par un second, du 12 février 2018, stipule que la capacité de vol de certains F-16 belges peut être prolongée de plusieurs années.

20 F-16 encore en 2035

(...)