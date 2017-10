Quatorze enfants mineurs de djihadistes, dont onze ont moins de six ans, sont revenus en Belgique où ils se trouvent sous le contrôle du Parquet de la Jeunesse et des autorités locales, a indiqué ce mercredi le ministre belge de l’Intérieur, Jan Jambon. Il était interrogé par le député fédéral Georges Dallemagne (CDH) en commission de l’Intérieur.

Selon M.Jambon, ces très jeunes enfants, dont certains sont nés en Syrie ou en Irak, ne constituent pas un danger car ils n’ont pas suivi de formation par l’Etat islamique. « Leur niveau de menace est considéré comme faible », a-t-il dit, selon le député Dallemagne.

Jusqu’à l’effondrement du califat cette année, Daech avait instauré l’embrigadement des jeunes de 4 à 16 ans, baptisés les Lionceaux du Califat, pour préparer la future génération de djihadistes. Les plus âgés ont appris à se battre, mais les plus jeunes ont été épargnés. Beaucoup d’entre eux cependant ont vécu dans un monde clos, idéologique, où on ne parlait qu’arabe.

Les 14 mineurs font l’objet d’un suivi social et psychologique, ceux qui ont moins de six ans d’un « suivi adapté », a poursuivi le ministre.

Six ressortissants belges catalogués comme Foreign Terrorist Fighters (FTF), partis comme mineurs, sont revenus comme majeurs.

Jan Jambon a également indiqué que 177 Belges étaient encore sur zone, dont une trentaine de mineurs. Certains ont réussi à traverser la frontière pour aller en Turquie, mais on ignore le sort de bon nombre d’entre eux, qui ont peut-être été tués lors de la libération de Mossoul en Irak ou de Raqqa en Syrie. Daech est encore présent au sud de la ville syrienne de Deir Ezzor, dans une poche cernée de toutes parts qui traverse la frontière irakienne.

Certaines femmes et enfants de djihadistes belges ont fait des centaines de kilomètres pour tenter de sauver leur vie, avec l’espoir que les autorités belges viennent les chercher en Turquie, selon les informations recueillies par La Libre Belgique. Une fois qu’ils sont arrêtés et identifiés par la police turque, l’OCAM transmet leurs noms et coordonnées au parquet et aux autorités de la commune dont ils sont issus.