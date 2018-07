Une personne, qui a tenté de raccorder un câble au système électrique des lignes aériennes de la Stib, a provoqué la paralysie de quatre lignes de tram du centre de Bruxelles. Le trafic des lignes 3, 4, 51 et 82 est ainsi partiellement à l'arrêt pour plusieurs heures et des navettes de bus ont été mises en place, indique dimanche Françoise Ledune, porte-parole de la Stib, confirmant une information du quotidien Bruzz.

Selon la Stib, il semblerait qu'une personne ait tenté de raccorder un câble au système électrique des lignes aériennes à l'entrée du tunnel de la Constitution, non loin de la gare du Midi.

"En raison du poids de ce câble, une conduite s'est détachée et lors du passage d'un tram, le câble s'est enroulé dans le pantographe et a arraché la ligne aérienne. La réparation de cette dernière durera plusieurs heures", explique Françoise Ledune.

Le trafic des trams des lignes 3 et 4 est interrompu entre les arrêts Albert et Lemonnier, celui du tram 82 entre les arrêts Avenue du Roi et Porte de Ninove et celui du tram 51, entre l'Altitude 100 et la Porte de Ninove. Des navettes de bus ont été mises en place pour assurer les correspondances.